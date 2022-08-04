Перетяжка керма. Перетяжка руля. Дешевше ніж в Киеві, Вінниці та інших містах.

Ми раді вітати Вас на сайті нашої майстерні!

Наша невелика фірма, спеціалізується на перетяжці керма різних автомобілів. А також обтягуванням ручок КПП, і пошиттям чохлів на важелі перемикання передач (пильовиків).

Оригінальний дизайн. Перетяжка рулів автомобіля шкірою.

Величезний досвід роботи, понад 14 років. Тільки високоякісні матеріали, індивідуальний підхід. Перетяжка руля Киев, ні у нас дешевше і якісніше!

Тільки натуральна Італійська шкіра, якісні матеріали, гарантія довгострокової експлуатації.

Гарантія якісного виконання замовлення — відмінна риса нашої роботи.

Тільки якісні матеріали. У роботі використовуємо натуральну шкіру Італійського виробництва.

Ні прес шкіру, ні еко шкіру, і не шкір замінники. Нитки теж Італійські.

З давальницькою сировиною не працюємо. Тільки перевірені десятиліттями матеріали.

Багато років наша майстерня виконувала замовлення багатьох фірм, по переобладнанню мікроавтобусів, СТО нашого міста. У зв’язку з кризою і іншими об’єктивними причинами, обьем замовлень зменшився і виникла необхідність в рекламі нашої майстерні. І у Вас виникла можливість звернутися до професіоналів своєї справи. Ми знаходимося в місті Бердичів.

Працюємо по пересилці. Останнім часом основна частина замовлень приходить, через кур’єрські служби, Нова Пошта і інші. Використовуймо тільки натур. шкіру.

Якщо у Вас виникла необхідність перетягнути руля, Ви знаходитеся в іншому місті, вам досить зв’язатися по телефону і отримає консультацію по відправці керма.

Сама робота по перетяжці керма займає від 3 до 5 годин, решта часу залежить від перевізника, кур’єрської служби. В середньому вартість, ціна замовлень становить 1800 гр. Якщо немає додаткової роботи. Необхідні питання, віршуються по телефону, Вайберу.

У телефонному режимі, обговорюється і фасон пошиття. Оплата на картку Приват банку або післяплатою.

На Новій пошті. Ціна перетяжки рулів на порядок нижче, чим у багатьох містах нашої країни. Наприклад Київ, Вінниця.

Якість виконання Вашого замовлення, приємно Вас здивує.

У роботі в основному використовуємо шкіру чорного кольору. Як перфорована (у дірочку) так і цілісна. Найчастіше фасон пошиття руля комбінований. Перетяжка ручок перемикання передач, підбирається під фасон пошиву рулів, та уточняються з замовником. Враховуючи побажання.

З прикладами робіт по перетяжці керма, можна ознайомитися на сторінці —Фото. Контактні номери телефонів на сторінці — Контакти.

Чохли КПП шиються, в основному зі шкір замінника, хорошої якості. Деколи з шкіри, залежить від конструктивних відмінностей , кріплення самої ручки ,перемикання передач. Перетягнути руля шкіра

Є можливість спілкування по Вайбер. Дзвоніть, ми з радістю дамо відповідь на Ваші питання.

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